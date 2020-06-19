В Ивановской области число излечившихся от коронавируса достигло 2035

По состоянию на 19 июня в Ивановской области зарегистрированы 3853 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 85 диагнозов. Из новых случаев 61 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 22 человека. Двое заболевших прибыли в регион из Ярославля личным транспортом.

"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2035 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Днем ранее число выздоровевших составляло 1756, то есть за сутки победили болезнь 279 человек.

"В официальную статистику летальных случаев за последние сутки вошли ещё два пациента. Первый пациент 72 лет из Родников, находился на стационарном лечении в палате интенсивной терапии. Диагноз коронавирус был поставлен при жизни. Течение заболевания было быстрым, развилась двусторонняя пневмония, имелись тяжелые сопутствующие патологии", - сообщает облправительство.

Второй умерший пациент, 89 лет, - из Шуи , заразился от заболевшего ранее. "Болезнь протекала молниеносно, в стационаре первой городской больницы в Иванове на реанимационной койке он провёл менее суток. Патологоанатомическое исследование показало практически полное поражение легких", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в регионе скончались 34 пациента с подтвержденным COVID.