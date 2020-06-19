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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области число излечившихся от коронавируса достигло 2035
Количество пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Ивановской области, превысило 2 тысячи, умерли 34 человека, сообщает облправительство. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:49
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В Ивановской области число излечившихся от коронавируса достигло 2035

17:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Количество пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Ивановской области, превысило 2 тысячи, умерли 34 человека, сообщает облправительство.
По состоянию на 19 июня в Ивановской области зарегистрированы 3853 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 85 диагнозов. Из новых случаев 61 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 22 человека. Двое заболевших прибыли в регион из Ярославля личным транспортом.
"Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2035 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
Днем ранее число выздоровевших составляло 1756, то есть за сутки победили болезнь 279 человек.
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"В официальную статистику летальных случаев за последние сутки вошли ещё два пациента. Первый пациент 72 лет из Родников, находился на стационарном лечении в палате интенсивной терапии. Диагноз коронавирус был поставлен при жизни. Течение заболевания было быстрым, развилась двусторонняя пневмония, имелись тяжелые сопутствующие патологии", - сообщает облправительство.
Второй умерший пациент, 89 лет, - из Шуи, заразился от заболевшего ранее. "Болезнь протекала молниеносно, в стационаре первой городской больницы в Иванове на реанимационной койке он провёл менее суток. Патологоанатомическое исследование показало практически полное поражение легких", - говорится в сообщении.
Всего на данный момент в регионе скончались 34 пациента с подтвержденным COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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