В Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" займутся прудами

Он уточнил, что на территории области расположены более полутора тысяч прудов, большинство их которых нуждаются в расчистке. Щербаковский пруд – один из самых старых. Когда его чистили в последний раз, местные жители вспомнить не могут.

Реабилитационные работы водоема ведутся с использованием спецтехники. Машинам предстоит выбрать 35,6 тысяч кубических метров илистых отложений, за счет чего дно пруда выровняется и углубится. После окончания работ по расчистке водоема территорию вокруг него благоустроят. Вырубят заросли кустарника по берегу, поставят скамейки, подведут освещение. Сельский пруд в Щербаково, как и пруды в других селах области, планируется сделать местом отдыха селян. Подобная работа, будет проведена по всей области. Средства на нее предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах. Также власти рассчитывают на помощь местных жителей.