https://ria.ru/20200619/1573202822.html
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" займутся прудами
Расчистку прудов проведут в Липецкой области в рамках национального проекта "Экология" в селе Щербаково Краснинского района и водоемов в Тербунском и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:49
2020-06-19T17:49
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости.
Расчистку прудов проведут в Липецкой области
в рамках национального проекта "Экология" в селе Щербаково Краснинского района и водоемов в Тербунском и Измалковском районах, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что на территории области расположены более полутора тысяч прудов, большинство их которых нуждаются в расчистке. Щербаковский пруд – один из самых старых. Когда его чистили в последний раз, местные жители вспомнить не могут.
Реабилитационные работы водоема ведутся с использованием спецтехники. Машинам предстоит выбрать 35,6 тысяч кубических метров илистых отложений, за счет чего дно пруда выровняется и углубится. После окончания работ по расчистке водоема территорию вокруг него благоустроят. Вырубят заросли кустарника по берегу, поставят скамейки, подведут освещение. Сельский пруд в Щербаково, как и пруды в других селах области, планируется сделать местом отдыха селян. Подобная работа, будет проведена по всей области. Средства на нее предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах. Также власти рассчитывают на помощь местных жителей.
"Улучшение экологической ситуации в регионе, обеспечение благоприятных условий жизни населения – решение этой задачи возможно только при неравнодушии каждого, тесном взаимодействии гражданского общества и власти", – сказал Артамонов.