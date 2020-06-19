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Липецкая область
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В Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" займутся прудами
Расчистку прудов проведут в Липецкой области в рамках национального проекта "Экология" в селе Щербаково Краснинского района и водоемов в Тербунском и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:49
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" займутся прудами

17:49 19.06.2020
29
© Fotolia / PolukarovaannaПруд
Пруд
© Fotolia / Polukarovaanna
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Расчистку прудов проведут в Липецкой области в рамках национального проекта "Экология" в селе Щербаково Краснинского района и водоемов в Тербунском и Измалковском районах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на территории области  расположены более полутора тысяч прудов, большинство их которых нуждаются в расчистке. Щербаковский пруд – один из самых старых. Когда его чистили в последний раз, местные жители вспомнить не могут. 
Реабилитационные работы водоема ведутся с использованием спецтехники. Машинам предстоит выбрать 35,6 тысяч кубических метров илистых отложений, за счет чего дно пруда выровняется и углубится. После окончания работ по расчистке водоема территорию вокруг него благоустроят. Вырубят заросли кустарника по берегу, поставят скамейки, подведут освещение. Сельский пруд в Щербаково, как и пруды в других селах области, планируется сделать местом отдыха селян. Подобная работа, будет проведена по всей области. Средства на нее предусмотрены в региональном и муниципальном бюджетах. Также власти рассчитывают на помощь местных жителей.
"Улучшение экологической ситуации в регионе, обеспечение благоприятных условий жизни населения – решение этой задачи возможно только при неравнодушии каждого, тесном взаимодействии гражданского общества и власти", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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