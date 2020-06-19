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Среди новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть шесть детей
Шесть детей есть среди 75 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число заразившихся в регионе увеличилось до 4151 человека,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

Среди новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть шесть детей

17:44 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Шесть детей есть среди 75 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число заразившихся в регионе увеличилось до 4151 человека, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 19 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4151. Новых выявленных - 75. Пациенты-дети: пять лет; 12 лет; пять месяцев; семь лет; четыре года; четыре года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 15 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, два - в ЗАТО город Заречный, 19 - в Земетчинском, семь - в Каменском, шесть - в Мокшанском, по четыре - в Малосердобинском и Белинском, по три - в Нижнеломовском и Колышлейском, по два - в Иссинском и Сердобском, по одному - в Пензенском, Лопатинском, Вадинском, Лунинском, Спасском и Тамалинском районах области. Кроме того, два случая выявили среди иногородних - у жителей Москвы и Архангельской области.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3530.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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