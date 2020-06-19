Среди новых пациентов с COVID-19 в Пензенской области есть шесть детей

"Оперативная ситуация на 19 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4151. Новых выявленных - 75. Пациенты-дети: пять лет; 12 лет; пять месяцев; семь лет; четыре года; четыре года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что 15 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, два - в ЗАТО город Заречный, 19 - в Земетчинском, семь - в Каменском, шесть - в Мокшанском, по четыре - в Малосердобинском и Белинском, по три - в Нижнеломовском и Колышлейском, по два - в Иссинском и Сердобском, по одному - в Пензенском, Лопатинском, Вадинском, Лунинском, Спасском и Тамалинском районах области. Кроме того, два случая выявили среди иногородних - у жителей Москвы и Архангельской области.