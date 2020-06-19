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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573202402.html
Число жертв COVID-19 в Британии выросло за сутки на 173
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 173, общее число умерших достигло 42 461, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:43
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, лондон, в мире

Число жертв COVID-19 в Британии выросло за сутки на 173

17:43 19.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 173, общее число умерших достигло 42 461, свидетельствуют данные минздрава страны.
Количество выявленных заболевших увеличилось на 1346, до 301 815.
Днем ранее число умерших увеличилось на 135, заболевших - на 1218.
Согласно опубликованным в пятницу правительственным данным, коэффициент распространения заражения в стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе.
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Согласно также опубликованным в пятницу данным бюро национальной статистики, чернокожие мужчины вдвое больше подвержены риску умереть от коронавируса, чем белые жители Соединенного Королевства. С чем именно это связано, пока остается не совсем ясным.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияЛондонВ мире
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