Москва и Минск заинтересованы в договоре по открытому небу, заявил Лавров

Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

"Дали негативную оценку анонсированному выходу Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", - сказал он на совместной с Макеем пресс-конференции.