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Москва и Минск заинтересованы в договоре по открытому небу, заявил Лавров
Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Москва и Минск заинтересованы в договоре по открытому небу, заявил Лавров

17:40 19.06.2020 (обновлено: 17:56 19.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр отметил, что на переговорах с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем обсуждалась проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:46
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
"Дали негативную оценку анонсированному выходу Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", - сказал он на совместной с Макеем пресс-конференции.
"Мы едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о РСМД этот шаг наносит ущерб глобальной безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями. Россия и Беларусь составляют единую группу государств-участников Договора об открытом небе, и мы не заинтересованы в обострении международной обстановки, нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - заявил Лавров.
Он отметил, что Москва и Минск условились тесно сотрудничать по проблематике Договора об открытом небе, исходя из приоритетности задачи обеспечения безопасности Союзного государства.
"С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств-участников Договора об открытом небе", - сказал министр.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
17 июня, 09:46
Встреча стран-участниц Договора по открытому небу запланирована на 6 июля
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Владимир МакейМИД БелоруссииСШАСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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