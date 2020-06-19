Москва и Минск заинтересованы в договоре по открытому небу, заявил Лавров

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия заинтересованы в сохранении Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр отметил, что на переговорах с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем обсуждалась проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
"Дали негативную оценку анонсированному выходу Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", - сказал он на совместной с Макеем пресс-конференции.
"Мы едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о РСМД этот шаг наносит ущерб глобальной безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями. Россия и Беларусь составляют единую группу государств-участников Договора об открытом небе, и мы не заинтересованы в обострении международной обстановки, нацелены на равноправный диалог без ультиматумов, без голословных обвинений при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга", - заявил Лавров.
"С этих позиций будем работать на созываемой 6 июля чрезвычайной конференции государств-участников Договора об открытом небе", - сказал министр.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.