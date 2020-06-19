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Жители Подмосковья получили возможность сдать тест на антитела к COVID-19
Жители Подмосковья теперь тоже могут сдать тест на антитела к COVID-19 в поликлиниках региона, ранее это исследование было доступно медицинским работникам и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:52
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), московская область (подмосковье), общество

Жители Подмосковья получили возможность сдать тест на антитела к COVID-19

17:37 19.06.2020 (обновлено: 17:52 19.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья теперь тоже могут сдать тест на антитела к COVID-19 в поликлиниках региона, ранее это исследование было доступно медицинским работникам и пациентам, сообщает РИА Новости пресс-служба минздрава области.
"Жители Московской области могут сдать иммуноферментный анализ крови в поликлинике. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30", - говорится в сообщении.
Раннее это исследование было доступно медикам и пациентам. На сегодняшний день в регионе проводится около 8 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"На данный момент проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. Это позволит проводить до 20 тысяч исследований в сутки", - рассказали в ведомстве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Московская область (Подмосковье)Общество
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