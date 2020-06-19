Жители Подмосковья получили возможность сдать тест на антитела к COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья теперь тоже могут сдать тест на антитела к COVID-19 в поликлиниках региона, ранее это исследование было доступно медицинским работникам и пациентам, сообщает РИА Новости пресс-служба минздрава области.
"Жители Московской области могут сдать иммуноферментный анализ крови в поликлинике. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30", - говорится в сообщении.
Раннее это исследование было доступно медикам и пациентам. На сегодняшний день в регионе проводится около 8 тысяч тестов на антитела к COVID-19 в сутки, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"На данный момент проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения ИФА-исследований, которые будут поставлены в лаборатории Красногорска, Химок, Королева и Щелкова. Это позволит проводить до 20 тысяч исследований в сутки", - рассказали в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.