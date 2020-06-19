Ярославская область с 20 июня откроет летние кафе, музеи и зоопарки

"Знаю, как сильно вы этого ждали, поэтому с радостью сообщаю: по согласованию с Роспотребнадзором переходим ко второму этапу снятия ограничений", - написал глава региона на своей странице в Facebook.

Второй этап стартует с 20 июня. По словам Миронова, с этого дня в регионе можно работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, площадью до 800 квадратных метров.

"Можно открыть летние веранды, кафе и рестораны, территории музеев, музеев-заповедников и зоопарков, библиотеки в режиме организации приема и выдачи книг", - сообщил губернатор.

Также откроются фитнес-центры с посещением по предварительной записи и спортшколы без присутствия родителей. Максимальная загрузка помещения должна не превышать 25% от пропускной способности учреждения. Откроются санаторно-курортные организации, но только те, кто владеет медицинской лицензией.

Детские сады пока останутся в режиме рабочих групп, подчеркнул глава региона.

"Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к нормальному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации ситуации. Но важно помнить, двигаться дальше сможем только при условии ответственного отношения. Берегите себя, соблюдайте масочный режим, мойте и дезинфицируйте руки, не подвергайте себя лишнему риску", - резюмировал Миронов.