https://ria.ru/20200619/1573201705.html
Ярославская область с 20 июня откроет летние кафе, музеи и зоопарки
Ярославская область с 20 июня переходит к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, в регионе разрешено открыться летним кафе, музеям, зоопаркам,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:34
2020-06-19T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ярославская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Ярославская область
с 20 июня переходит к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса
, в регионе разрешено открыться летним кафе, музеям, зоопаркам, санаториям и библиотекам, заявил губернатор Дмитрий Миронов
.
"Знаю, как сильно вы этого ждали, поэтому с радостью сообщаю: по согласованию с Роспотребнадзором
переходим ко второму этапу снятия ограничений", - написал глава региона на своей странице в Facebook.
Второй этап стартует с 20 июня. По словам Миронова, с этого дня в регионе можно работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, площадью до 800 квадратных метров.
"Можно открыть летние веранды, кафе и рестораны, территории музеев, музеев-заповедников и зоопарков, библиотеки в режиме организации приема и выдачи книг", - сообщил губернатор.
Также откроются фитнес-центры с посещением по предварительной записи и спортшколы без присутствия родителей. Максимальная загрузка помещения должна не превышать 25% от пропускной способности учреждения. Откроются санаторно-курортные организации, но только те, кто владеет медицинской лицензией.
Детские сады пока останутся в режиме рабочих групп, подчеркнул глава региона.
"Понимаю, что всем хочется как можно быстрее вернуться к нормальному режиму жизни. Мы идем к этому, создаем условия для стабилизации ситуации. Но важно помнить, двигаться дальше сможем только при условии ответственного отношения. Берегите себя, соблюдайте масочный режим, мойте и дезинфицируйте руки, не подвергайте себя лишнему риску", - резюмировал Миронов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.