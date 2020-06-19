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Австрийский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны - это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, США, заявил в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:03
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353
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дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945), венский университет, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Австрийский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне

16:53 19.06.2020 (обновлено: 18:03 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны - это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, США, заявил в пятницу РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
По его словам, статья написана в соответствии с современной российской историографией, ее отличия от западной очевидны, и это вызывает определенное отторжение и критику в западном сообществе. Но, по мнению эксперта, суть статьи не в истории, поэтому критиковать ее за исторические детали не стоит.
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"Довольно жестко написано, все расставлено по полочкам, четко показано, как Россия видит историю. Но статья, безусловно, политическая, история здесь важна как закваска. На самом деле это статья про настоящее и про будущее, в первую очередь - про интересы России", - сказал Дубови.
Политолог добавил, что статья нацелена не на парад Победы и не на внутреннего читателя, а именно для западного, в первую очередь, в США.
"Тут прослеживается несколько вещей. Россия все-таки исходит из того или надеется, или ставит на переизбрание (президента США) Дональда Трампа. Также (прослеживается) идея или желание эксклюзивного равенства с США, и определенная слабая надежда на "большую сделку" с Вашингтоном после переизбрания Трампа", - полагает политолог.
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Статья дает понять, что если говорить о западном мире, Москва готова воспринимать как равного партнера в первую очередь США, и с европейской точки зрения это стоит учесть, считает Дубови.
"Это очередная попытка протягивания руки Западу, в первую очередь, Соединенным Штатам для решения каких-то совместных насущных проблем. Касательно США - это, конечно, и переговоры о разоружении, о сохранении международных договоров", - считает политолог.
Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.
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75 лет Великой ПобедыДональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)Венский университетВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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