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В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
Принципы бережливого производства, давно действующие на предприятиях российской атомной отрасли, позволили эффективно бороться с распространением коронавирусной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика

В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах

16:50 19.06.2020 (обновлено: 16:51 19.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Принципы бережливого производства, давно действующие на предприятиях российской атомной отрасли, позволили эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции на объектах "Росатома", в частности, на заводах ядерного топливного цикла, рассказал директор по развитию производственной системы "Росатома" Сергей Обозов.
"Мы у себя в "Росатоме" не остановили ни одной стройки, ни одного производства, при этом, конечно, максимально сберегая людей", - сказал Обозов в пятницу в ходе встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
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"Приведу пример один - на дивизионе нашем по производству ядерного топлива. Казалось, бы простые решения - сместили на 15-20 минут рабочий график цехов, повысили пропускную способность проходных, снизили время тестирования работников в 12 раз, получение результатов тестирования (стало) в семь раз быстрее. Результат: 22 тысячи работников, заболело всего 94 человека, ни одного не заболело непосредственно на производстве", - добавил Обозов.
"У вас не первый год все это внедряется. Во многих отраслях внедряются методы подобного рода, и то, что мы начали это тиражировать пошире, - это очень здорово и дает результат", - сказал Путин.
Принципы бережливого производства "Росатома" реализованы в рамках отраслевой производственной системы, направленной на непрерывное совершенствование процессов для обеспечения конкурентного преимущества госкорпорации на мировом уровне. В последние годы элементы производственной системы "Росатома" эффективно внедряются в других российских отраслях, в том числе в здравоохранении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинЭкономика
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