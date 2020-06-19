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В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
Принципы бережливого производства, давно действующие на предприятиях российской атомной отрасли, позволили эффективно бороться с распространением коронавирусной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:50
2020-06-19T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Принципы бережливого производства, давно действующие на предприятиях российской атомной отрасли, позволили эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции на объектах "Росатома
", в частности, на заводах ядерного топливного цикла, рассказал директор по развитию производственной системы "Росатома" Сергей Обозов.
"Мы у себя в "Росатоме" не остановили ни одной стройки, ни одного производства, при этом, конечно, максимально сберегая людей", - сказал Обозов в пятницу в ходе встречи в режиме видеоконференции президента России Владимира Путина
с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
"Приведу пример один - на дивизионе нашем по производству ядерного топлива. Казалось, бы простые решения - сместили на 15-20 минут рабочий график цехов, повысили пропускную способность проходных, снизили время тестирования работников в 12 раз, получение результатов тестирования (стало) в семь раз быстрее. Результат: 22 тысячи работников, заболело всего 94 человека, ни одного не заболело непосредственно на производстве", - добавил Обозов.
"У вас не первый год все это внедряется. Во многих отраслях внедряются методы подобного рода, и то, что мы начали это тиражировать пошире, - это очень здорово и дает результат", - сказал Путин.
Принципы бережливого производства "Росатома" реализованы в рамках отраслевой производственной системы, направленной на непрерывное совершенствование процессов для обеспечения конкурентного преимущества госкорпорации на мировом уровне. В последние годы элементы производственной системы "Росатома" эффективно внедряются в других российских отраслях, в том числе в здравоохранении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.