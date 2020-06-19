Лидеры ЕС продолжат консультации по фонду восстановления

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза после саммита продолжат консультации по многолетнему бюджету и фонду восстановления европейской экономики после коронавируса, разногласия между странами-членами пока сохраняются, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
"Мы обсудили бюджетный план и фонд восстановления, разногласия на разном уровне сохраняются, но мы констатировали, что необходимо продолжить консультации. Эта конференция была очень важной, мы впервые обсудили эти предложения на уровне европейских лидеров", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам главы Евросовета, остается ряд сложных вопросов, над которыми странам предстоит работать в ближайшие дни при подготовке следующего саммита лидеров ЕС, ожидающегося в июле.
"По некоторым вопросам мы констатировали, что дискуссия остается сложной, и это значит что к следующему саммиту при участии глав государств мы должны обсудить такие важные вопросы как объем многолетнего бюджета, соотношение между грантами и кредитами. Другой важный вопрос – это критерии (выделения средств – ред.). Это важно для многих государств, чтобы эти критерии были увязаны с последствиями кризиса CОVID-19. Мы будем пытаться интенсифицировать переговоры, удвоить наши усилия, чтобы провести в июле эффективную встречу", - пояснил Мишель.
Ранее ЕК представила предложения по многолетнему бюджету союза на 2021-2027 годы, а также проект фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро.
Для утверждения эти предложения Еврокомиссии должны пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом.
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