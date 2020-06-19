Лидеры ЕС продолжат консультации по фонду восстановления

"По некоторым вопросам мы констатировали, что дискуссия остается сложной, и это значит что к следующему саммиту при участии глав государств мы должны обсудить такие важные вопросы как объем многолетнего бюджета, соотношение между грантами и кредитами. Другой важный вопрос – это критерии (выделения средств – ред.). Это важно для многих государств, чтобы эти критерии были увязаны с последствиями кризиса CОVID-19. Мы будем пытаться интенсифицировать переговоры, удвоить наши усилия, чтобы провести в июле эффективную встречу", - пояснил Мишель.