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Распространение нового коронавируса
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Лидеры ЕС продолжат консультации по фонду восстановления
Лидеры Евросоюза после саммита продолжат консультации по многолетнему бюджету и фонду восстановления европейской экономики после коронавируса, разногласия между РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
европарламент
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, европарламент, евросовет, коронавирусы, шарль мишель, брюссель, евросоюз, в мире

Лидеры ЕС продолжат консультации по фонду восстановления

16:39 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза после саммита продолжат консультации по многолетнему бюджету и фонду восстановления европейской экономики после коронавируса, разногласия между странами-членами пока сохраняются, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
"Мы обсудили бюджетный план и фонд восстановления, разногласия на разном уровне сохраняются, но мы констатировали, что необходимо продолжить консультации. Эта конференция была очень важной, мы впервые обсудили эти предложения на уровне европейских лидеров", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
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По словам главы Евросовета, остается ряд сложных вопросов, над которыми странам предстоит работать в ближайшие дни при подготовке следующего саммита лидеров ЕС, ожидающегося в июле.
"По некоторым вопросам мы констатировали, что дискуссия остается сложной, и это значит что к следующему саммиту при участии глав государств мы должны обсудить такие важные вопросы как объем многолетнего бюджета, соотношение между грантами и кредитами. Другой важный вопрос – это критерии (выделения средств – ред.). Это важно для многих государств, чтобы эти критерии были увязаны с последствиями кризиса CОVID-19. Мы будем пытаться интенсифицировать переговоры, удвоить наши усилия, чтобы провести в июле эффективную встречу", - пояснил Мишель.
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Ранее ЕК представила предложения по многолетнему бюджету союза на 2021-2027 годы, а также проект фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением нового коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро.
Для утверждения эти предложения Еврокомиссии должны пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропарламентЕвросоветКоронавирусыШарль МишельБрюссельЕвросоюзВ мире
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