https://ria.ru/20200619/1573197989.html
Технопарк в Люберцах полностью укомплектован
Люберецкий технопарк "Лидер" укомплектован на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:51
2020-06-19T16:51
новости подмосковья
люберцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573198550_0:0:821:461_1400x0_80_0_0_14ea619e2a7b5bf3fb01ac4e28394f67.jpg
https://ria.ru/20200617/1573074809.html
люберцы
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573198550_0:0:821:461_1400x0_80_0_0_14ea619e2a7b5bf3fb01ac4e28394f67.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573198550_102:0:717:461_1400x0_80_0_0_9c8ee9482a35eb4363bfc721a7f0126a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573198550_179:0:640:461_1400x0_80_0_0_f505b4f9718c1922e6c7227d3c8cac51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы