Технопарк в Люберцах полностью укомплектован

"Благодаря размещению в одном месте разнонаправленных и высокотехнологичных компаний, у резидентов появляется возможность в короткие сроки развивать производство на доступных площадях. В настоящее время инвесторы могут воспользоваться площадками 14 технопарков Московской области. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой для развития бизнеса", - говорится в сообщении.