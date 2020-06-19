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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200619/1573197989.html
Технопарк в Люберцах полностью укомплектован
Люберецкий технопарк "Лидер" укомплектован на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:51
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
люберцы

Технопарк в Люберцах полностью укомплектован

16:51 19.06.2020
138
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image / Технопарк "Лидер" в Люберцах
Технопарк Лидер в Люберцах
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Cropped image /
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Люберецкий технопарк "Лидер" укомплектован на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Ранее Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области заключило с ООО "Технотраст" соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию промышленного технопарка в городском округе Люберцы.
"Благодаря размещению в одном месте разнонаправленных и высокотехнологичных компаний, у резидентов появляется возможность в короткие сроки развивать производство на доступных площадях. В настоящее время инвесторы могут воспользоваться площадками 14 технопарков Московской области. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой для развития бизнеса", - говорится в сообщении.
Московская область
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