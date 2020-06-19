Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 12 населенных пунктов республики противник выпустил 176 запрещенных боеприпасов, в том числе 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 96 боеприпасов к различным типам гранатометов", - сказал представитель ведомства.