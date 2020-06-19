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Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:33
ситуация в днр и лнр
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

16:33 19.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 12 населенных пунктов республики противник выпустил 176 запрещенных боеприпасов, в том числе 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 96 боеприпасов к различным типам гранатометов", - сказал представитель ведомства.
Он подчеркнул, что все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящимся на территории республики, а также переданы в генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.
Стела на въезде в Донецк
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