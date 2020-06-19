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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса достигло 259
В Сербии за сутки скончался один пациент с COVID-19, выявлены 93 новых случая заражения, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:31
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, черногория, северная македония, босния и герцеговина, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 259

16:31 19.06.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один пациент с COVID-19, выявлены 93 новых случая заражения, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и в июне несколько дней летальные случаи не фиксировались.
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"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 259 человек. Выявлены 96 новых зараженных, всего 12 709 больных", - сообщил минздрав в пятницу.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых случаев заражения можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила ограничительные меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
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Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧерногорияСеверная МакедонияБосния и ГерцеговинаВ мире
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