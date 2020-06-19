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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись 35 беженцев из-за рубежа
Еще 35 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:29
война в сирии
война в сирии
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война в сирии, сирия, иордания, ливан, в мире

В Сирию за сутки вернулись 35 беженцев из-за рубежа

16:29 19.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Еще 35 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории, обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предмета.
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