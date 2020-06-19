https://ria.ru/20200619/1573197421.html
В Сирию за сутки вернулись 35 беженцев из-за рубежа
Еще 35 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:29
2020-06-19T16:29
война в сирии
война в сирии
сирия
иордания
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://ria.ru/20200619/1573178580.html
сирия
иордания
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1400x0_80_0_0_4b7d7cd47e0f54fb90680f87f8b580ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_acda13f9ce25d7ed08adb603bdb16632.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_509:0:2557:2048_1400x0_80_0_0_f2aa7367f1f5f927a785864a38310570.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, иордания, ливан, в мире