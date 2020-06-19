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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573196964.html
Ведущий "Модного приговора" рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал, как врач Елена Малышева помогла ему вылечиться от коронавируса. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:20
распространение нового коронавируса
елена малышева
александр васильев (историк моды)
здоровье - общество
общество
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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елена малышева, александр васильев (историк моды), здоровье - общество, общество

Ведущий "Модного приговора" рассказал, как Малышева спасла ему жизнь

16:24 19.06.2020 (обновлено: 22:20 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал, как врач Елена Малышева помогла ему вылечиться от коронавируса.
По его словам, без совета коллеги он мог бы умереть.
"Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку (ГКБ № 40. — Прим. ред.). Меня там вылечили", — заявил ведущий на видео, опубликованном в инстаграме Малышевой.
В середине апреля у Васильева диагностировали воспаление легких. Историк провел в больнице в Коммунарке десять дней. Один из его тестов на COVID-19 дал положительный результат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото
18 июня, 19:19Распространение нового коронавируса
Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
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Распространение нового коронавирусаЕлена МалышеваАлександр Васильев (историк моды)Здоровье - ОбществоОбщество
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