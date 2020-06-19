https://ria.ru/20200619/1573196964.html
Ведущий "Модного приговора" рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
Телеведущий и историк моды Александр Васильев рассказал, как врач Елена Малышева помогла ему вылечиться от коронавируса. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:24
2020-06-19T22:20
распространение нового коронавируса
елена малышева
александр васильев (историк моды)
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200618/1573149878.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена малышева, александр васильев (историк моды), здоровье - общество, общество