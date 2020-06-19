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Путин рассказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей
Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей, поскольку и сам из простой семьи. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:21
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1400x0_80_0_0_f2e9503fe699c3b457c5779764124749.jpg
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, общество

Путин рассказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей

16:21 19.06.2020
198
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей, поскольку и сам из простой семьи.
"Знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно. Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи", - сказал он в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале "Россия 1".
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