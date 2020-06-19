https://ria.ru/20200619/1573196344.html
Путин рассказал о своей работе
Президент России Владимир Путин рассказал, что глава государства должен быть всегда на связи, это является его обязанностью. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:15
2020-06-19T16:15
владимир путин
политика
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572564036_0:303:3104:2048_1400x0_80_0_0_44c12010b7bab49fd64f3b94f8a2f6b2.jpg
https://ria.ru/20200618/1573143049.html
Petr Io
А он не хочет рассказать о результате своей работы? Не о том, что "Надо собраться", "Нет времени на раскачку..", "Я обещаю...". Вот основные демографические показатели России за 2019 год: Родившихся: 1 862 143 человека Умерших: 2 030 629 человек Естественный прирост населения: -168 487 человек Миграционный прирост населения: 228 556 человек(взято с сайта Кантриметр).
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5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572564036_0:303:3104:2048_1400x0_80_0_0_44c12010b7bab49fd64f3b94f8a2f6b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика