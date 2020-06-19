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Путин рассказал о своей работе
Президент России Владимир Путин рассказал, что глава государства должен быть всегда на связи, это является его обязанностью. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:15
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200618/1573143049.html
А он не хочет рассказать о результате своей работы? Не о том, что "Надо собраться", "Нет времени на раскачку..", "Я обещаю...". Вот основные демографические показатели России за 2019 год: Родившихся: 1 862 143 человека Умерших: 2 030 629 человек Естественный прирост населения: -168 487 человек Миграционный прирост населения: 228 556 человек(взято с сайта Кантриметр).
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572564036_0:303:3104:2048_1400x0_80_0_0_44c12010b7bab49fd64f3b94f8a2f6b2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, политика

Путин рассказал о своей работе

16:15 19.06.2020
347
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что глава государства должен быть всегда на связи, это является его обязанностью.
"Глава государства должен быть всегда на связи. Всегда, круглые сутки. Это просто обязанность", - сказал Путин в интервью, фрагмент которого показали в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
18 июня, 17:33
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
31300012
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Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
А он не хочет рассказать о результате своей работы? Не о том, что "Надо собраться", "Нет времени на раскачку..", "Я обещаю...". Вот основные демографические показатели России за 2019 год: Родившихся: 1 862 143 человека Умерших: 2 030 629 человек Естественный прирост населения: -168 487 человек Миграционный прирост населения: 228 556 человек(взято с сайта Кантриметр).
19 июня, 16:18
PIPetr Io
510004
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