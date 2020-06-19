ДНР планирует с 22 июня открыть КПП

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 959

По словам полпреда республики, в понедельник, 22 июня, власти республики "на одном из КПВВ намерены организовать ежедневный пропуск всех желающих выехать на территорию Украины".