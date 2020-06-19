Во втором онлайн-хакатоне конкурса "Цифровой прорыв" участвуют 210 команд

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй онлайн-хакатон конкурса "Цифровой прорыв" – флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", стартующий в пятницу, собрал 210 команд разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других ИТ-специалистов, которые в течение 36 часов будут работать над кейсами от компаний-партнеров, создавая цифровые продукты, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Онлайн-хакатон продлится по 21 июня. Разработанные решения участники представят в прямом эфире, 15 лучших команд разделят между собой приз в 1,5 миллиона рублей.

Для всех желающих пройдет прямая трансляция конкурса, где можно будет послушать выступления экспертов и партнеров, а также выступить на питч-сессиях. Защиты проектов будут также проходить в прямом эфире.

"Всего на конкурс "Цифровой прорыв" зарегистрировалось более 23 тысяч конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне – более 4600 человек со всей России. На второй онлайн-хакатон зарегистрировались более 3500 участников", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Регистрация на второй сезон конкурса "Цифровой прорыв" стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он состоит из двух онлайн-хакатонов и онлайн-чемпионата, позволяет участникам попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома. Онлайн-чемпионат стартует 25 июня.