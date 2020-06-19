Меркель призвала дождаться итогов разбирательства по убийству Хангошвили

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала дождаться итогов судебного разбирательства по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине, прежде чем говорить о дальнейших мерах по данному делу.
Ранее генпрокуратура ФРГ сообщила, что направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. В этой связи посол России Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии, заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Министр добавил, что "правительство Германии безоговорочно оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом случае". Посол РФ в свою очередь заявил, что угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции.
"Мы (в ЕС) всегда сконцентрированы на (конкретных) поводах, один из них - конфликт на Украине, и об этих санкциях мы говорили. Второе - это заключение генпрокурора в связи с кибератаками на немецкий бундестаг, в этой связи на европейском уровне мы ведем переговоры. Третье - это выдвижение обвинения, там мы оставляем реакцию за собой, как заявил министр иностранных дел, но должны дождаться итогов", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.
В прошлом году Германия объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Сразу после убийства в Берлине был задержан подозреваемый, который, по данным прокуратуры, является 49-летним россиянином.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.
Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.
МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии".
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