Меркель призвала дождаться итогов разбирательства по убийству Хангошвили

"Мы (в ЕС) всегда сконцентрированы на (конкретных) поводах, один из них - конфликт на Украине, и об этих санкциях мы говорили. Второе - это заключение генпрокурора в связи с кибератаками на немецкий бундестаг, в этой связи на европейском уровне мы ведем переговоры. Третье - это выдвижение обвинения, там мы оставляем реакцию за собой, как заявил министр иностранных дел, но должны дождаться итогов", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.