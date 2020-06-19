Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили

"Мы оставляем за собой право принять дальнейшие меры, особенно с оглядкой на решение, которое когда-то в этом деле будет принято", - заявил Маас после встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом

В четверг посол РФ Серей Нечаев был приглашен в МИД Германии в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Генпрокуратура ФРГ в этот же день сообщила, что направила в суд дело гражданина России, который обвиняется в убийстве. По итогам визита в ведомство дипломат заявил, что Россия не оставит без реакции возможные новые меры против РФ в случае их принятия.

По версии немецкого следствия, россиянин Вадим С. получил задание "от государственных ведомств правительства РФ" о ликвидации проживавшего с 2016 года в статусе беженца гражданина Грузии 18 июля 2019 года, убитый возглавлял "чеченскую милицию в борьбе против РФ", говорится в сообщении. Как указывалось в заявлении генпрокуратуры, убитого гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили "российские ведомства причислили... к террористам и обвинили его в членстве в террористической группировке "Кавказский эмират" (запрещена в РФ).

Немецкие следователи считают, что для выполнения задания россиянин 17 августа прошлого года выехал из Москвы Париж , оттуда 20 августа он вылетел в Варшаву . Утром 22 августа он покинул Варшаву и пока не установленным путем прибыл в Берлин. По данным следствия, для въезда в шенгенскую зону он использовал документы на имя Вадим С., паспорт был выдан 18 июля 2019 года миграционной службой в Брянске , 30 июля в этот паспорт была проставлена виза во французском посольстве в Москве. Власти ФРГ считают, что в парке Тиргартен 23 августа Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан вскоре неподалеку от места происшествия. С 24 августа 2019 года он находится в предварительном заключении. В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством Зелимхана Хангошвили.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопросы о выдаче Хангошвили, который подозревается в России в террористической деятельности, обсуждались с Германией "на уровне спецслужб неоднократно", однако "официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным", получив предварительный "отрицательный ответ". Как отмечал ранее российский лидер, убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Путин отмечал, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. По его словам, РФ будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании.

МИД РФ зимой этого года заявлял, что утверждения властей ФРГ о неудовлетворительном уровне содействия ведомств РФ в расследовании убийства Хангошвили неверны, "контакты по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года по партнерским каналам, установленным между спецслужбами России и Германии". В ответ на высылку российских дипломатов МИД РФ в декабре 2019 также выслал двух дипломатов ФРГ из России.