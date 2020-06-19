Матвиенко прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В статье президента РФ В статье президента РФ Владимира Путина изложены основы для формирования подходов к обеспечению международной безопасности, западные политики уже начали ее изучать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Ранее российский лидер опубликовал статью, посвященную Второй мировой войне. В ней он, в частности, подчеркнул, что именно Советский Союз внес три четверти военного вклада в разгром нацизма.

"Сегодня, как никогда, актуально дать анализ причин, приведших к самой страшной трагедии ХХ века, извлечь уроки, чтобы не допустить ничего подобного впредь и сохранить для потомков правду о войне", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

По ее мнению, ценность статьи президента РФ в документальности фактов, которые невозможно опровергнуть. "Статья отвечает на важнейшие вопросы истории исключительно аргументировано. Видно, что президент сам работал с архивами", - отметила сенатор.

"Создается устойчивое впечатление, что для него это одна из нравственных, личных миссий – сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне", - сказала Матвиенко.

Спикер также отметила, что статья очень просто и понятно доносит логику событий тех лет, она интересна написана. Матвиенко пояснила, что и сама с интересом прочитала несколько раз статью главы государства.

"В ней четко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности и сегодня, и на перспективу", - подчеркнула законодатель.

Она полагает, что политики в разных странах мира уже начали изучать статью Владимира Путина.