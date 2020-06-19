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Матвиенко прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне
В статье президента РФ Владимира Путина изложены основы для формирования подходов к обеспечению международной безопасности, западные политики уже начали ее... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:04
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
валентина матвиенко
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), валентина матвиенко, владимир путин, общество

Матвиенко прокомментировала статью Путина о Второй мировой войне

16:03 19.06.2020 (обновлено: 18:04 19.06.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В статье президента РФ Владимира Путина изложены основы для формирования подходов к обеспечению международной безопасности, западные политики уже начали ее изучать, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее российский лидер опубликовал статью, посвященную Второй мировой войне. В ней он, в частности, подчеркнул, что именно Советский Союз внес три четверти военного вклада в разгром нацизма.
"Сегодня, как никогда, актуально дать анализ причин, приведших к самой страшной трагедии ХХ века, извлечь уроки, чтобы не допустить ничего подобного впредь и сохранить для потомков правду о войне", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.
По ее мнению, ценность статьи президента РФ в документальности фактов, которые невозможно опровергнуть. "Статья отвечает на важнейшие вопросы истории исключительно аргументировано. Видно, что президент сам работал с архивами", - отметила сенатор.
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"Создается устойчивое впечатление, что для него это одна из нравственных, личных миссий – сохранение памяти и правды о Великой Отечественной войне", - сказала Матвиенко.
Спикер также отметила, что статья очень просто и понятно доносит логику событий тех лет, она интересна написана. Матвиенко пояснила, что и сама с интересом прочитала несколько раз статью главы государства.
"В ней четко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности и сегодня, и на перспективу", - подчеркнула законодатель.
Она полагает, что политики в разных странах мира уже начали изучать статью Владимира Путина.
Матвиенко напомнила, что Россия в последние годы открывает свои архивы для исследования, для анализа. Сенатор призвала западные страны последовать примеру нашей страны. "Ведь это в наших общих интересах, в интересах будущих поколений, закрыть пробелы в истории, чтобы не допустить впредь ее искажений", - заключила парламентарий.
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В СПЧ прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоВладимир ПутинОбщество
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