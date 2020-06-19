Базовый сценарий Центробанка не включает риски второй волны коронавируса

"Мы рассматривали разные сценарии. Мы не исключаем такого рода сценария, но наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. И даже если эти риски реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше. Потому что экономически финансовая система, поведение людей адаптировалось уже к такого рода рискам. Но мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации", - сказала Набиуллина.