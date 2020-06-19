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Базовый сценарий Центробанка не включает риски второй волны коронавируса
Базовый сценарий ЦБ РФ не включает риски второй волны коронавируса, даже если они реализуются, то экономические последствия будут меньше, заявила в ходе... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:01
коронавирус в россии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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коронавирус в россии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Базовый сценарий Центробанка не включает риски второй волны коронавируса

16:01 19.06.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Базовый сценарий ЦБ РФ не включает риски второй волны коронавируса, даже если они реализуются, то экономические последствия будут меньше, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы рассматривали разные сценарии. Мы не исключаем такого рода сценария, но наш базовый сценарий не включает в себя риски второй волны коронавируса. И даже если эти риски реализуются, на наш взгляд, экономические последствия будут меньше. Потому что экономически финансовая система, поведение людей адаптировалось уже к такого рода рискам. Но мы будем принимать решения в зависимости от развития ситуации", - сказала Набиуллина.
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Коронавирус в РоссииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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