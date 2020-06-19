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Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными претендента на пост президента Белоруссии, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:44
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
весна
белоруссия
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РИА Новости
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353
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дело белгазпромбанка, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, весна, белоруссия, в мире

Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными

15:44 19.06.2020
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© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными претендента на пост президента Белоруссии, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, а также других задержанных правоохранительными органами членов его инициативной группы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
"Мы, представители белорусских правозащитных организацией, заявляем о признании Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико (сын политика и глава его инициативной группы – ред.), (других членов инициативной группы – ред.) Светланы Купреевой, Владимира Дударева политическими заключенными", - говорится в документе.
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В этой связи правозащитники требуют их немедленного освобождения из-под стражи, "обеспечения Бабарико возможности беспрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы". Правозащитные организации также ждут от белорусских властей "отказа от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании".
Заявление подписали правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, общественное объединение "Правовая инициатива" и другие правозащитные организации - всего десять организаций.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг Бабарико был задержан вместе со своим сыном, который руководит его инициативной группой. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.
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В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико ранее высказывал мнение, что действия властей республики носят заказной политический характер на фоне президентской кампании. Однако глава КГК Иван Тертель заявил, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, между собой никак не связаны.
2011023
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоВеснаБелоруссияВ мире
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