Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573192529.html
"Норникель" выделил пять миллиардов рублей на ликвидацию ЧП в Норильске
"Норникель" профинансировал работы по ликвидации последствий аварии в Норильске на сумму около 5 миллиардов рублей, сообщил глава компании и один из ее... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:21
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://ria.ru/20200619/1573190349.html
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_159:0:1303:858_1400x0_80_0_0_09d9d6e04d34f09ff39bba1c144ee560.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_302:0:1160:858_1400x0_80_0_0_edd843ac4369f58e8581c47930f79e8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, происшествия

"Норникель" выделил пять миллиардов рублей на ликвидацию ЧП в Норильске

15:21 19.06.2020
152
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Норникель" профинансировал работы по ликвидации последствий аварии в Норильске на сумму около 5 миллиардов рублей, сообщил глава компании и один из ее крупнейших бенефициаров Владимир Потанин.
"Та работа, которая была здесь проделана, и о которой было доложено Евгением Николаевичем (Зиничевым, главой МЧС - ред.). Компания активно участвует в этой работе. Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 миллиардов рублей. И в дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", - рассказал Потанин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с участием президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:57
ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем, заявил Путин
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.
211120
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В России с 1 июля начнутся проверки предприятий-загрязнителей в Арктике
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Алтае женщина связывала и запирала в погребе семилетнего внука
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен
Место разлива топлива в Норильске
Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля
Кресла для судей в зале заседаний
Суд заочно арестовал экс-главу Антипинского НПЗ Лисовиченко
Инвалидная коляска
Бастрыкин поручил разобраться, почему детей в Москве лишили инвалидности
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Росрыболовство оценит ущерб от ЧС в Норильске для водных биоресурсов
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 67,7 процента россиян, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина
Президент РФ Владимир Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Полицейский
В Москве девять судов эвакуировали после сообщений о минировании
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния