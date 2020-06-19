"Норникель" выделил пять миллиардов рублей на ликвидацию ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Норникель" профинансировал работы по ликвидации последствий аварии в Норильске на сумму около 5 миллиардов рублей, сообщил глава компании и один из ее крупнейших бенефициаров Владимир Потанин.
"Та работа, которая была здесь проделана, и о которой было доложено Евгением Николаевичем (Зиничевым, главой МЧС - ред.). Компания активно участвует в этой работе. Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 миллиардов рублей. И в дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", - рассказал Потанин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с участием президента РФ Владимира Путина.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.