Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573192363.html
Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам необходимо разъяснять важность соблюдения адаптивного карантина, передает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1400x0_80_0_0_0aa518fe15ab842b85c9872260901aa1.jpg
https://ria.ru/20200619/1573182425.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:242:2587:1697_1400x0_80_0_0_0aa518fe15ab842b85c9872260901aa1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:0:2297:1722_1400x0_80_0_0_37101a75b30d5f0a66cb9385bc84aa54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_282:0:2004:1722_1400x0_80_0_0_58db76b1f2929052d125de37d3c36759.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина

15:19 19.06.2020
191
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам необходимо разъяснять важность соблюдения адаптивного карантина, передает в пятницу пресс-служба главы государства.
"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - цитирует президента пресс-служба.
В ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, прошедшего в пятницу под председательством президента, чиновники подчеркнули, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесное координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.
Также, по данным пресс-службы, премьер Денис Шмыгаль дополнительно отметил, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 13:10Распространение нового коронавируса
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34984, умерли 985 человек, 16033 выздоровели. В пятницу был зафиксирован новый антирекорд - 921 случай.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
061000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Молоток в зале судебных заседаний
Претендент на пост главы Белоруссии Губаревич получил 15 суток ареста
Медицинский работник
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 67,7 процента россиян, показал опрос
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Президент РФ Владимир Путин
Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В России с 1 июля начнутся проверки предприятий-загрязнителей в Арктике
Ситуация в Мадриде
Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов
Виктор Бабарико
Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
"Норникель" выделил пять миллиардов рублей на ликвидацию ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния