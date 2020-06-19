Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина

КИЕВ, 19 июн - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам необходимо разъяснять важность соблюдения адаптивного карантина, передает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - цитирует президента пресс-служба.

В ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, прошедшего в пятницу под председательством президента, чиновники подчеркнули, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесное координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

Также, по данным пресс-службы, премьер Денис Шмыгаль дополнительно отметил, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34984, умерли 985 человек, 16033 выздоровели. В пятницу был зафиксирован новый антирекорд - 921 случай.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.