https://ria.ru/20200619/1573192363.html
Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам необходимо разъяснять важность соблюдения адаптивного карантина, передает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:19
2020-06-19T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 19 июн - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что гражданам необходимо разъяснять важность соблюдения адаптивного карантина, передает в пятницу пресс-служба главы государства.
"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", - цитирует президента пресс-служба.
В ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, прошедшего в пятницу под председательством президента, чиновники подчеркнули, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесное координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.
Также, по данным пресс-службы, премьер Денис Шмыгаль дополнительно отметил, что ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34984, умерли 985 человек, 16033 выздоровели. В пятницу был зафиксирован новый антирекорд - 921 случай.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.