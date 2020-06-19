https://ria.ru/20200619/1573192199.html
Медучреждениям и НКО на Урале передадут более девяти тонн СИЗ
Более 9 тонн средств индивидуальной защиты будут переданы медучреждениям и НКО в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информполитики региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:17
2020-06-19T15:17
геннадий тимченко
свердловская область
нижний тагил
екатеринбург
общество
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свердловская область
нижний тагил
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий тимченко, свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, общество