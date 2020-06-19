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Медучреждениям и НКО на Урале передадут более девяти тонн СИЗ
Более 9 тонн средств индивидуальной защиты будут переданы медучреждениям и НКО в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информполитики региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:17
геннадий тимченко
свердловская область
нижний тагил
екатеринбург
общество
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свердловская область
нижний тагил
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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геннадий тимченко, свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, общество

Медучреждениям и НКО на Урале передадут более девяти тонн СИЗ

15:17 19.06.2020
63
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 9 тонн средств индивидуальной защиты будут переданы медучреждениям и НКО в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информполитики региона.
"21 июня… прибудет партия средств индивидуальной защиты весом 9,2 тонны. Груз, направленный в Свердловскую область Фондом Тимченко, включает в себя медицинские маски, одноразовые комбинезоны, бахилы, перчатки, защитные очки. Они будут переданы свердловским медикам, социальным работникам и некоммерческим организациям, которые оказывают помощь наиболее уязвимым группам во время пандемии", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ
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Общая стоимость груза – более 45 миллионов рублей, отмечают власти.
В течение трех часов будет произведена разгрузка. Затем средства индивидуальной защиты будут направлены в учреждения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, уточняет департамент.
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Геннадий ТимченкоСвердловская областьНижний ТагилЕкатеринбургОбщество
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