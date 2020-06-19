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Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля
Первый расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива в Норильске будет представлен к 1 июля, сообщила в пятницу глава ведомства Светлана... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:15
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия

Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля

15:15 19.06.2020
69
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива в Норильске будет представлен к 1 июля, сообщила в пятницу глава ведомства Светлана Радионова на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К 1 июля мы готовы представить первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной министерством природных ресурсов", - сказала Радионова.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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