Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый расчет ущерба окружающей среде от разлива дизельного топлива в Норильске будет представлен к 1 июля, сообщила в пятницу глава ведомства Светлана Радионова на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К 1 июля мы готовы представить первичный расчет ущерба, который Росприроднадзор считает по методике, утвержденной министерством природных ресурсов", - сказала Радионова.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.