В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом

"Версия обвиняемого была опровергнута рядом проведенных по делу судебных экспертиз. Так, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему незадолго до смерти была причинена травма шеи, которая возникла в результате сдавливания рукой постороннего человека. Также у потерпевшего обнаружены телесные повреждения в области лица, образовавшиеся в результате ударов твердым тупым предметом, при этом в ходе допросов свидетелей исключена возможность их образования до встречи потерпевшего с фигурантом", - говорится в сообщении СУСК по Коми.