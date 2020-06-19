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В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом
Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве мирового судьи в Коми, возбужденное в отношении его друга, который при явке с повинной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:14
республика коми
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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республика коми, происшествия

В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом

15:14 19.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве мирового судьи в Коми, возбужденное в отношении его друга, который при явке с повинной сообщил, что случайно застрелил его при совместных сборах на охоту, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в ноябре 2019 года тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением головы было обнаружено в квартире города Микунь. Его друг при явке с повинной рассказал, что случайно выстрелил в судью, когда в нетрезвом виде упаковывал ружье в чехол при сборах на охоту, информировало республиканское следственное управление.
"Версия обвиняемого была опровергнута рядом проведенных по делу судебных экспертиз. Так, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему незадолго до смерти была причинена травма шеи, которая возникла в результате сдавливания рукой постороннего человека. Также у потерпевшего обнаружены телесные повреждения в области лица, образовавшиеся в результате ударов твердым тупым предметом, при этом в ходе допросов свидетелей исключена возможность их образования до встречи потерпевшего с фигурантом", - говорится в сообщении СУСК по Коми.
Как отмечает ведомство, также установлена "невозможность причинения огнестрельного ранения при обстоятельствах, указанных фигурантом".
Уголовное дело об убийстве направлено в суд, заключает СУСК по республике.
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