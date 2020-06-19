Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Центробанк Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее, такой вариант рассматривался.

Стимулирует экономику

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин заявил РИА Новости, что рекордное снижение ключевой ставки создаст стимулирующие условия для российской экономики в целом и в первую очередь позитивно скажется на ставках по ипотечному кредитованию.

Он считает, что снижение на 1 п.п. позитивно и для корпоративного кредитования. В то же время эксперт отмечает, что в корпоративном секторе выросли риски и многие компании сталкиваются со снижением выручки.

"Наверное, сейчас снижение ставок для этого сектора не будет оказывать такого значимого влияния, рынок больше определяется рисками и перспективами экономики, чем ставками", - добавляет Сусин.

Обошлось без неожиданностей

Эксперт отметил, что так или иначе последние несколько недель Банк России давал сигнал о том, что ставка будет понижена именно на 1 п.п., рынок поверил, что это произойдет, поэтому здесь каких-то неожиданностей нет.