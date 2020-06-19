https://ria.ru/20200619/1573191747.html
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:12
2020-06-19T17:20
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200619/1573184926.html
Водитель Скорой
А Вы идите возьмите ипотеку под те же 6% без оговорок и условий от банка...…"-замучиетесь пыль глотать"
44
Aleksey Il'Yn
Всё дольщики страны, которые попали в долгострой отблагодарят ВВП и его команду, проголосовав против поправок 1го июля.
43
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952005_69:169:2515:1545_1400x0_80_0_0_069577573eef7d7a53ada526aea1fc9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Центробанк снизил
ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии в апреле ЦБ
уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.
После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина
заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года необязательно. Тем не менее, такой вариант рассматривался.
Стимулирует экономику
Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка
Егор Сусин заявил РИА Новости, что рекордное снижение ключевой ставки создаст стимулирующие условия для российской экономики в целом и в первую очередь позитивно скажется на ставках по ипотечному кредитованию.
Он считает, что снижение на 1 п.п. позитивно и для корпоративного кредитования. В то же время эксперт отмечает, что в корпоративном секторе выросли риски и многие компании сталкиваются со снижением выручки.
"Наверное, сейчас снижение ставок для этого сектора не будет оказывать такого значимого влияния, рынок больше определяется рисками и перспективами экономики, чем ставками", - добавляет Сусин.
Обошлось без неожиданностей
Эксперт отметил, что так или иначе последние несколько недель Банк России давал сигнал о том, что ставка будет понижена именно на 1 п.п., рынок поверил, что это произойдет, поэтому здесь каких-то неожиданностей нет.
"Вопрос в том, на сколько в дальнейшем возможно существенное понижение ставок, видимо, Банком России будет рассматриваться, но сигналы будут более осторожными. Возможно, дальнейшее снижение будет проходить более сдержанными темпами", - добавил он.