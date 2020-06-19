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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573191538.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1110
Два новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1110, сообщается в пятницу в пресс-релизе Центра... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1110

15:09 19.06.2020
151
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 19 июн – РИА Новости. Два новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1110, сообщается в пятницу в пресс-релизе Центра контроля и профилактики заболевания.
"За сутки выявлены два случая заболевания COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 1110 человек", - говорится в пресс-релизе.
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Также за минувшие сутки в Латвии сделаны 1324 теста на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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