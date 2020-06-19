Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573191295.html
Глава Минприроды оценил ход ликвидации ЧП в Норильске
Спасателям удалось локализовать разлив дизельного топлива в Норильске, поэтому можно считать острую фазу ликвидации аварии пройденной, заявил глава Минприроды... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:16
разлив дизельного топлива в норильске
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:147:682:531_1400x0_80_0_0_e63656f1b7f680d44d705561a22370d9.jpg
https://ria.ru/20200619/1573189187.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:147:682:531_1400x0_80_0_0_e63656f1b7f680d44d705561a22370d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:83:682:595_1400x0_80_0_0_4f6c27d1b3fa68e10c1e14170bd7ed4a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:0:682:683_1400x0_80_0_0_c541d80602e2e09f2e82d3be3fffef27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

Глава Минприроды оценил ход ликвидации ЧП в Норильске

15:07 19.06.2020 (обновлено: 15:16 19.06.2020)
69
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать разлив дизельного топлива в Норильске, поэтому можно считать острую фазу ликвидации аварии пройденной, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нам удалось провести эту локализацию дизельного топлива, очень своевременно... Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много", - сказал Кобылкин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива, к настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тысяч тонн грунта. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Вчера, 14:41
Путин призвал строго контролировать ликвидацию последствий ЧП в Норильске
010001
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске
Полицейский
В Москве девять судов эвакуировали после сообщений о минировании
Города мира. Ташкент
Минкомсвязь сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента
Военные действия в провинции Идлиб
Россия призвала обеспечить выход школьников из зоны деэскалации в Идлибе
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова объяснила, как можно проголосовать в "красных зонах" больниц
Зале заседаний в суде
Пациентка потребовала компенсацию с поликлиники за отказ в приеме
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1110
Место разлива топлива в Норильске
Росприродназор представит расчет ущерба от ЧП в Норильске к 1 июля
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК опровергли версию о случайном убийстве судьи в Коми его другом
Президент РФ Владимир Путин
Путин ждет доклада о проверках аналогичных ТЭЦ в Норильске предприятий
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем, заявил Путин
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Коренные народы обеспокоены последствиями ЧП в Норильске, заявил Усс
Плакат времен Великой Отечественной войны на выставке Медики в годы Великой Отечественной войны в Москве
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния