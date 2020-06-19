Глава Минприроды оценил ход ликвидации ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать разлив дизельного топлива в Норильске, поэтому можно считать острую фазу ликвидации аварии пройденной, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нам удалось провести эту локализацию дизельного топлива, очень своевременно... Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много", - сказал Кобылкин.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива, к настоящему моменту аварийно-спасательными подразделениями собрано более 103 тысяч тонн грунта. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.