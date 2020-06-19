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Онлайн-конференция об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами
26 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами в России.
2020-06-19T15:04
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573191037.jpg?1592568259
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами

15:04 19.06.2020
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26 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами в России.
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Участники:
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, профессор Владимир ЗОРИН;
- профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ;
- руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория ЛЕДЕНЕВА;
- руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий ШИНКАРЕНКО;
- член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Николай КУРДЮМОВ.

Россия поэтапно выходит из ограничений, введенных из-за COVID-19. За период самоизоляции миллионы трудовых мигрантов, находившихся в России, оказались в сложном положении: кто-то потерял работу, не всем удалось вернуться на родину из-за прерванного авиасообщения, многие отрасли экономики, в которых велика доля иностранной рабочей силы, временно были поставлены на паузу: общепит, стройки, торговля.
Как трудовые мигранты пережили самоизоляцию? Получали ли они медицинскую помощь в случае необходимости? Какая часть мигрантов осталась в России? Какова ситуация на рынке труда сегодня? Есть ли проблемы с поиском работы? Насколько будет востребован труд мигрантов в постпандемическую эпоху? Какова роль работодателей в организации труда иностранных граждан? Что поменяется в миграционных процессах в новых экономических условиях?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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