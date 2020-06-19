Онлайн-конференция об актуальной ситуации с трудовыми мигрантами

- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, профессор Владимир ЗОРИН;- профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ;- руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Виктория ЛЕДЕНЕВА;- руководитель рабочей группы по миграции Торгово-промышленной палаты Ленинградской области Валерий ШИНКАРЕНКО;- член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Николай КУРДЮМОВ.Россия поэтапно выходит из ограничений, введенных из-за COVID-19. За период самоизоляции миллионы трудовых мигрантов, находившихся в России, оказались в сложном положении: кто-то потерял работу, не всем удалось вернуться на родину из-за прерванного авиасообщения, многие отрасли экономики, в которых велика доля иностранной рабочей силы, временно были поставлены на паузу: общепит, стройки, торговля.Как трудовые мигранты пережили самоизоляцию? Получали ли они медицинскую помощь в случае необходимости? Какая часть мигрантов осталась в России? Какова ситуация на рынке труда сегодня? Есть ли проблемы с поиском работы? Насколько будет востребован труд мигрантов в постпандемическую эпоху? Какова роль работодателей в организации труда иностранных граждан? Что поменяется в миграционных процессах в новых экономических условиях?