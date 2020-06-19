Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске

"За проделанную работу сейчас по ликвидации аварии я вас (вице-премьер Виктория Абраменко - ред.) благодарю, конечно, но прошу все довести до конца, доложить предложения по разным ведомствам. И попрошу (Евгения) Зиничева, министра МЧС, доложить и об окончании работы их министерства с того этапа, с которого вы посчитаете необходимым ваших людей и вашу технику оттуда снимать", - сказал Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.