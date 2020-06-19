Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о сроках, в которые министерство может закончить работу на месте аварии в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"За проделанную работу сейчас по ликвидации аварии я вас (вице-премьер Виктория Абраменко - ред.) благодарю, конечно, но прошу все довести до конца, доложить предложения по разным ведомствам. И попрошу (Евгения) Зиничева, министра МЧС, доложить и об окончании работы их министерства с того этапа, с которого вы посчитаете необходимым ваших людей и вашу технику оттуда снимать", - сказал Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.