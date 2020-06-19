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Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о сроках, в которые министерство может закончить работу на месте аварии в Норильске. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:18
евгений зиничев
красноярский край
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
норильск
происшествия
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красноярский край
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евгений зиничев, красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, норильск, происшествия

Путин поручил доложить о сроках завершения работ на месте ЧП в Норильске

15:04 19.06.2020 (обновлено: 15:18 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву доложить о сроках, в которые министерство может закончить работу на месте аварии в Норильске.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 15:00
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
"За проделанную работу сейчас по ликвидации аварии я вас (вице-премьер Виктория Абраменко - ред.) благодарю, конечно, но прошу все довести до конца, доложить предложения по разным ведомствам. И попрошу (Евгения) Зиничева, министра МЧС, доложить и об окончании работы их министерства с того этапа, с которого вы посчитаете необходимым ваших людей и вашу технику оттуда снимать", - сказал Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:06
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
200004
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Евгений ЗиничевКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
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