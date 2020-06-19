В Белгородской области отменяют самоизоляцию для приезжающих из Москвы

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Белгородская область с 20 июня отменит обязательную самоизоляцию приезжающих из Москвы и Московской области, сообщает правительство региона.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление о снятии ряда ограничений из-за коронавируса.
"Отменяется учёт приезжающих в регион из Москвы и Московской области, снимаются ограничения по обязательной самоизоляции и предоставлению справок. Также перестают работать восемь автомобильных пунктов пропуска по территории региона", - говорится в сообщении.
В регионе откроются физкультурно-оздоровительные центры, аквапарки, бассейны, ледовые арены и фитнес-центры. При этом они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, одно из которых - загрузка объектов в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, информируют власти.
"Со 2 июля начнут работать детские пришкольные и загородные лагеря. Они будут функционировать в режиме закрытых смен по принципу учреждений социальной защиты и школ-интернатов: одновременно заедут и взрослые, и дети", - говорится в сообщении. Лагеря будут работать два летних месяца в формате либо оздоровительных смен (21 день), либо отдыха (14 дней).
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