В Белгородской области отменяют самоизоляцию для приезжающих из Москвы

"Отменяется учёт приезжающих в регион из Москвы и Московской области, снимаются ограничения по обязательной самоизоляции и предоставлению справок. Также перестают работать восемь автомобильных пунктов пропуска по территории региона", - говорится в сообщении.

"Со 2 июля начнут работать детские пришкольные и загородные лагеря. Они будут функционировать в режиме закрытых смен по принципу учреждений социальной защиты и школ-интернатов: одновременно заедут и взрослые, и дети", - говорится в сообщении. Лагеря будут работать два летних месяца в формате либо оздоровительных смен (21 день), либо отдыха (14 дней).