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В Белгородской области отменяют самоизоляцию для приезжающих из Москвы
Белгородская область с 20 июня отменит обязательную самоизоляцию приезжающих из Москвы и Московской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:58
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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белгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений савченко, белгородская область, общество

В Белгородской области отменяют самоизоляцию для приезжающих из Москвы

14:58 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир КорневВид на город Белгород
Вид на город Белгород
© РИА Новости / Владимир Корнев
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Белгородская область с 20 июня отменит обязательную самоизоляцию приезжающих из Москвы и Московской области, сообщает правительство региона.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление о снятии ряда ограничений из-за коронавируса.
"Отменяется учёт приезжающих в регион из Москвы и Московской области, снимаются ограничения по обязательной самоизоляции и предоставлению справок. Также перестают работать восемь автомобильных пунктов пропуска по территории региона", - говорится в сообщении.
В регионе откроются физкультурно-оздоровительные центры, аквапарки, бассейны, ледовые арены и фитнес-центры. При этом они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, одно из которых - загрузка объектов в объёме не более 25% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, информируют власти.
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"Со 2 июля начнут работать детские пришкольные и загородные лагеря. Они будут функционировать в режиме закрытых смен по принципу учреждений социальной защиты и школ-интернатов: одновременно заедут и взрослые, и дети", - говорится в сообщении. Лагеря будут работать два летних месяца в формате либо оздоровительных смен (21 день), либо отдыха (14 дней).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений СавченкоБелгородская областьОбщество
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