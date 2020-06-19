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Распространение нового коронавируса
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В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса
Еще 38 случаев COVID-19 за сутки выявили на Сахалине и Курилах, общее число инфицированных выросло до 470, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, итуруп, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, чита

В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:53 19.06.2020
148
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Еще 38 случаев COVID-19 за сутки выявили на Сахалине и Курилах, общее число инфицированных выросло до 470, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 19 июня в Сахалинской области 470 случаев заболевания, 120 человек выписано с выздоровлением, 350 проходят лечение", - написал Лимаренко в Telegram-канале.
По данным оперштаба, в числе новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ 11 прибывших на остров из Якутии, Бурятии, Читы, пять военнослужащих с курильского острова Итуруп, 20 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими и у двоих коронавирус обнаружен при обращении к медикам с признаками ОРВИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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