Путину доложат, есть ли основания снять режим ЧС федмасштаба в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил чиновников и главу Норникеля Владимира Потанина доложить, есть ли основания снять режим ЧС федерального масштаба после аварии в Норильске.
"Прошу вас сегодня доложить, есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнения, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба", - сказал он ходе совещания о ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.