В МЧС рассказали о третьем этапе ликвидации разлива топлива в Норильске

"Что касается третьего этапа, перед нами задача передислоцировать отходы в место утилизации, и здесь мы сейчас видим решение... скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет до места утилизации", - сказал министр на совещании с президентом РФ.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом работ, сообщил ранее в пятницу, что для ликвидации разлива топлива под Норильском после аварии для перекачки водно-топливной смеси с места ЧП предполагается развернуть временный полевой трубопровод. По его словам, развертывание полевого трубопровода будет осуществляться силами трубопроводных войск России, так как у них имеется необходимое для этого оборудование. Источник уточнял, что из-за болотистой почвы возможности вывозить техникой собранную водную эмульсию нет.