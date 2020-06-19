В МЧС рассказали о третьем этапе ликвидации разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На третьем этапе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске планируется построить трубопровод для вывоза отходов, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
"Что касается третьего этапа, перед нами задача передислоцировать отходы в место утилизации, и здесь мы сейчас видим решение... скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет до места утилизации", - сказал министр на совещании с президентом РФ.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом работ, сообщил ранее в пятницу, что для ликвидации разлива топлива под Норильском после аварии для перекачки водно-топливной смеси с места ЧП предполагается развернуть временный полевой трубопровод. По его словам, развертывание полевого трубопровода будет осуществляться силами трубопроводных войск России, так как у них имеется необходимое для этого оборудование. Источник уточнял, что из-за болотистой почвы возможности вывозить техникой собранную водную эмульсию нет.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.