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ЕС ждет, что Белоруссия скоро пригласит ОБСЕ для мониторинга выборов
Евросоюз ожидает, что Белоруссия официально пригласит представителей ОБСЕ для мониторинга президентских выборов как можно скорее, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:44
президентская кампания в белоруссии
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
евросоюз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
президентская кампания в белоруссии, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС ждет, что Белоруссия скоро пригласит ОБСЕ для мониторинга выборов

14:44 19.06.2020
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ожидает, что Белоруссия официально пригласит представителей ОБСЕ для мониторинга президентских выборов как можно скорее, говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.
"ЕС ожидает, что Беларусь официально пригласит ОБСЕ/БДИПЧ для наблюдения за выборами как можно скорее. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию в Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость и проложат путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и экономическому процветанию белорусского народа", - заявляют в ЕС.
БДИПЧ ждет приглашения от властей Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики, сообщили ранее РИА Новости в Варшавском офисе Организации в пятницу. У БДИПЧ в Белоруссии нет никого, кто мог бы наблюдать за текущими событиями, поскольку организация все еще ждет приглашения от властей, заявили в БДИПЧ.
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявила, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты. Этот этап избирательной кампании завершается в республике 14 июля. Ермошина выразила надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка.
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Президентская кампания в БелоруссииОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаЕвросоюзБелоруссияВ мире
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