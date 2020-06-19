ЕС ждет, что Белоруссия скоро пригласит ОБСЕ для мониторинга выборов

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ожидает, что Белоруссия официально пригласит представителей ОБСЕ для мониторинга президентских выборов как можно скорее, говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы ЕС.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. В рамках политической кампании по 19 июня включительно 13 претендентов на высший государственный пост собирают подписи для своего выдвижения кандидатами. Минимум для регистрации составляет 100 тысяч достоверных подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатами будет принимать ЦИК.

"ЕС ожидает, что Беларусь официально пригласит ОБСЕ/ БДИПЧ для наблюдения за выборами как можно скорее. Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию в Белоруссии, укрепят ее суверенитет и независимость и проложат путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и экономическому процветанию белорусского народа", - заявляют в ЕС.

БДИПЧ ждет приглашения от властей Белоруссии для наблюдения за выборами президента республики, сообщили ранее РИА Новости в Варшавском офисе Организации в пятницу. У БДИПЧ в Белоруссии нет никого, кто мог бы наблюдать за текущими событиями, поскольку организация все еще ждет приглашения от властей, заявили в БДИПЧ.