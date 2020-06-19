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Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля
Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля - глава ведомства РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:44
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия
Материал дополняется

Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля

14:44 19.06.2020
96
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля - глава ведомства
РИА Новости
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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