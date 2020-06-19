Водитель скорой в Златоусте получит доплаты после видеообращения

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Водитель скорой помощи из Водитель скорой помощи из Златоуста Челябинской области после вмешательства прокуратуры получит доплаты за работу с больными COVID-19, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре прокуратуры региона.

В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено видеообращение с участием нескольких работников станции скорой медицинской помощи Златоуста. На нем одна из сотрудниц, читая текст по бумаге, говорит, что многие фельдшеры и водители скорой не получили выплаты. Прокуратурой города Златоуста по данному факту проведена проверка.

"В нарушение постановления правительства РФ №484 и постановления правительства области № 144-П водителю станции скорой медицинской помощи не произведены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ лицам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусной инфекцией. Прокурором станции скорой помощи внесено представление об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.

Кроме того, вынесено постановление о возбуждении дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), поясняется в сообщении.

Также в прокуратуре уточнили, что в настоящее время доплаты водителю начисляются и будут вскоре выплачены. Что касается остальных участников видео, нарушения трудовых прав в отношении них не установлено, добавили в прокуратуре.

Как сообщал ранее главврач скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев, читающая текст на видео женщина не является сотрудницей скорой.