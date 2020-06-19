https://ria.ru/20200619/1573189187.html
Путин призвал строго контролировать ликвидацию последствий ЧП в Норильске
Надо самым строгим образом вести контроль за ликвидацией последствий разлива топлива под Норильском и мониторить ситуацию с хранением и транспортировкой... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:41
2020-06-19T14:52
владимир путин
красноярский край
норильск
разлив дизельного топлива в норильске
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, красноярский край, норильск, разлив дизельного топлива в норильске, происшествия