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В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики пять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:38
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
бмп-2
украина
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, бмп-2, украина, в мире

В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за неделю

14:38 19.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двенадцатого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Калиновка, Лозовое и Донецкий, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Осадчий уточнил, что обстрел Лозового украинские силовики корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата, который позже сбила народная милиция ЛНР.
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
18 июня, 15:07
В ДНР заявили, что подавили огневую точку украинских силовиков в Донбассе
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаБМП-2УкраинаВ мире
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