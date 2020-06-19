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В МЧС рассказали о ходе ликвидации разлива топлива в Норильске
Второй этап по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершается, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:22
евгений зиничев
владимир путин
красноярский край
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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евгений зиничев, владимир путин, красноярский край, разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В МЧС рассказали о ходе ликвидации разлива топлива в Норильске

14:36 19.06.2020 (обновлено: 15:22 19.06.2020)
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй этап по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершается, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"Мы можем говорить о том, что второй этап мероприятий по ликвидации ЧС подходит к завершению", - сказал глава МЧС на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зиничев рассказал, что всего за две недели было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи тонн грунта, вся смесь помещена в герметичные емкости. Весь грунт расположен в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, добавил он.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев во время ознакомился с условиями хранения собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Вчера, 11:55
Глава МЧС ознакомился с условиями хранения собранного грунта в Норильске
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Евгений ЗиничевВладимир ПутинКрасноярский крайРазлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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