В МЧС рассказали о ходе ликвидации разлива топлива в Норильске

Зиничев рассказал, что всего за две недели было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи тонн грунта, вся смесь помещена в герметичные емкости. Весь грунт расположен в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, добавил он.