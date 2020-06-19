В МЧС рассказали о ходе ликвидации разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй этап по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершается, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
"Мы можем говорить о том, что второй этап мероприятий по ликвидации ЧС подходит к завершению", - сказал глава МЧС на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зиничев рассказал, что всего за две недели было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи тонн грунта, вся смесь помещена в герметичные емкости. Весь грунт расположен в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, добавил он.