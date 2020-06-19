Ульянов опроверг слухи о ядерной деятельности Ирана на спорных объектах

"Никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет на упомянутых объектах незаявленную ядерную деятельность, нет. Других вопросов, как это подтвердил заместитель гендиректора МАГАТЭ по гарантиям Апаро в ходе техбрифинга 10 июня, у агентства нет. То есть сейчас речь идет лишь о проверке полноты декларации ИРИ", - заявил Ульянов, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.