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Ульянов опроверг слухи о ядерной деятельности Ирана на спорных объектах
Нет никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, резолюцию по доступу на которые приняло МАГАТЭ, заявил в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:36
рафаэль гросси
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353
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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), казем гариб-абади, михаил ульянов, магатэ, тегеран (город), вена, сша, в мире

Ульянов опроверг слухи о ядерной деятельности Ирана на спорных объектах

14:36 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Нет никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, резолюцию по доступу на которые приняло МАГАТЭ, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.
"Никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет на упомянутых объектах незаявленную ядерную деятельность, нет. Других вопросов, как это подтвердил заместитель гендиректора МАГАТЭ по гарантиям Апаро в ходе техбрифинга 10 июня, у агентства нет. То есть сейчас речь идет лишь о проверке полноты декларации ИРИ", - заявил Ульянов, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.
Он добавил, что подобные сюжеты не несут никаких угроз системе гарантий, не говоря уже о международном мире и безопасности, и должны быть урегулированы в "спокойном, профессиональном и неконфронтационном ключе" в продолжающемся диалоге между секретариатом МАГАТЭ и Тегераном.
Флаг Ирана. Архивное фото
Вчера, 14:06
Евротройка учла ряд замечаний России в резолюции МАГАТЭ по Ирану
Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ.
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД, из которого ранее вышли США.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Вчера, 14:15
Постпред оценил ситуацию с доступом инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране
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Рафаэль ГроссиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Казем Гариб-АбадиМихаил УльяновМАГАТЭТегеран (город)ВенаСШАВ мире
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