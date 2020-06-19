https://ria.ru/20200619/1573188067.html
Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились провести встречу в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:24
2020-06-19T17:54
союзное государство
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире