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Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились провести встречу в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:54
союзное государство
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики

14:24 19.06.2020 (обновлено: 17:54 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились провести встречу в Москве, чтобы обсудить актуальные вопросы экономического характера.
Как передал Sputnik Беларусь, в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, о его содержании рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. В частности, по словам Эйсмонт, в ходе разговора главы двух государств затронули несколько тем, в том числе говорили о ситуации в экономике.
"Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. То есть, продолжить разговор в Москве", - сообщила Эйсмонт.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
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