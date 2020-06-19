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Москвичи смогут получить услуги в 105 центрах "Мои Документы" без записи
Москвичи теперь могут получить услуги в центрах "Мои Документы" в обычном режиме без предварительной записи, 88 центров уже приступили к обычному приему, еще 17 РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:21
россия
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Москвичи смогут получить услуги в 105 центрах "Мои Документы" без записи

14:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москвичи теперь могут получить услуги в центрах "Мои Документы" в обычном режиме без предварительной записи, 88 центров уже приступили к обычному приему, еще 17 будут открыты в понедельник 22 июня, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавируса по решению мэра Москвы получить услуги в 105 офисах "Мои Документы" можно в стандартном режиме – без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращаются еще 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ. При этом санитарно-эпидемиологические требования, ношение масок и перчаток, обязательная социальная дистанция при посещении центров госуслуг сохраняются. Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приема. Это необходимо для предотвращения массового скопления людей и безопасного пребывания сотрудников и посетителей в центре", - рассказала Ракова.
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Она добавила, что сотрудники ГИБДД, предоставляющие услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. К ним можно обратиться за услугой регистрации транспортного средства, оформления и переоформления водительского удостоверения как национального, так и международного образца в день обращения. Предварительная запись необходима также для оформления биометрического загранпаспорта, записаться можно на портале mos.ru.
"Горожанам, ожидающим приема на улице, рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Масочно-перчаточный режим и меры профилактики распространения вируса сохраняются. В центрах продолжается термометрия на входе, заявители с повышенной температурой не допускаются в центры. Сотрудники обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками", - добавила Ракова.
Для безопасности жителей центры "Мои Документы" оборудованы защитными стеклами-экранами в окнах приема, дозаторами с кожным антисептиком, рециркуляторами воздуха, нанесена разметка социальной дистанции. Помещения офисов дезинфицируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Многие услуги по-прежнему доступны онлайн на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и других сайтах ведомств. Районные центры "Мои Документы" открыты ежедневно с 08.00 до 20.00, флагманские офисы – с 10.00 до 22.00.
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РоссияАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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