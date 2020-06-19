Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от коронавирусной инфекции.
"Я надеюсь, самую первую вакцину мне дадут, потому что мы на страже государства стоим", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ЛДПР работает по всем вопросам, исходя из интересов россиян.
"И я настаиваю, чтобы первые образцы вакцины - в августе уже могут дать - дали в первую очередь членам ЛДПР. Триста тысяч членов партии ЛДПР", - сказал лидер партии.
При этом он утверждает, что, в частности, КПРФ не соблюдает всех предписаний профилактики распространения коронавирусной инфекции - не всегда носит маски и перчатки, а также по несколько человек выходят на подход к прессе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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