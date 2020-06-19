Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19

"Я надеюсь, самую первую вакцину мне дадут, потому что мы на страже государства стоим", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".

"И я настаиваю, чтобы первые образцы вакцины - в августе уже могут дать - дали в первую очередь членам ЛДПР. Триста тысяч членов партии ЛДПР", - сказал лидер партии.

При этом он утверждает, что, в частности, КПРФ не соблюдает всех предписаний профилактики распространения коронавирусной инфекции - не всегда носит маски и перчатки, а также по несколько человек выходят на подход к прессе.