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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573187708.html
Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:18
распространение нового коронавируса
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владимир жириновский
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Жириновский надеется получить первую российскую вакцину от COVID-19

14:18 19.06.2020
339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от коронавирусной инфекции.
"Я надеюсь, самую первую вакцину мне дадут, потому что мы на страже государства стоим", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ЛДПР работает по всем вопросам, исходя из интересов россиян.
"И я настаиваю, чтобы первые образцы вакцины - в августе уже могут дать - дали в первую очередь членам ЛДПР. Триста тысяч членов партии ЛДПР", - сказал лидер партии.
При этом он утверждает, что, в частности, КПРФ не соблюдает всех предписаний профилактики распространения коронавирусной инфекции - не всегда носит маски и перчатки, а также по несколько человек выходят на подход к прессе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
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