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Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, лидеры не затрагивали во время беседы ситуацию РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:54
белгазпромбанк
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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353
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белгазпромбанк, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали

14:12 19.06.2020 (обновлено: 17:54 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, лидеры не затрагивали во время беседы ситуацию с Белгазпромбанком, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора (между президентами - ред.) не шло. Эта тема не обсуждалась", - цитирует пресс-секретаря Sputnik Беларусь.
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БелгазпромбанкАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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