https://ria.ru/20200619/1573187359.html
Лукашенко и Путин ситуацию вокруг Белгазпромбанка не обсуждали
Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, лидеры не затрагивали во время беседы ситуацию РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:12
2020-06-19T17:54
белгазпромбанк
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573185813.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгазпромбанк, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире