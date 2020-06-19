Губернатор ЯНАО учредил награду для медиков, борющихся с коронавирусом

"Поддержал предложение депутатов учредить новую награду для всех медицинских работников, которые в последние месяцы помогают в борьбе с коронавирусом. У нее достойное название – "За преданность Ямалу". Наши волонтеры тоже могут быть отмечены этой наградой. Как только у нас появится возможность собраться, мы обязательно эти награды вручим", – приводятся в сообщении слова Артюхова.