Губернатор ЯНАО учредил награду для медиков, борющихся с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов учредил награду для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба округа.
Артюхов встретился с врачами и медицинскими работниками в дистанционном формате. В видеоконференции приняли участие медики из всех муниципалитетов. Глава региона поздравил их с наступающим Днем медицинского работника и поблагодарил за верность профессии и работу в непростых условиях в период распространения коронавирусной инфекции. С инициативой об учреждении награды к губернатору обратились депутаты от партии "Единая Россия".
"Поддержал предложение депутатов учредить новую награду для всех медицинских работников, которые в последние месяцы помогают в борьбе с коронавирусом. У нее достойное название – "За преданность Ямалу". Наши волонтеры тоже могут быть отмечены этой наградой. Как только у нас появится возможность собраться, мы обязательно эти награды вручим", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Во время встречи губернатор обозначил приоритеты развития системы здравоохранения. Это создание достойных условий труда – работа медиков в комфортных помещениях, оснащение лечебных учреждений современной техникой и улучшение жилищных условий работников здравоохранения.
Вопросы от коллективов медицинских учреждений Салехарда, Муравленко, Ноябрьска касались строительства новых больниц, поликлиник и центра реабилитации. Артюхов подчеркнул, что все планы сохраняются. В стадии строительства сейчас находятся семь капитальных лечебных учреждений, как в крупных городах, например, в Новом Уренгое и Салехарде, так и в поселках Красноселькуп и Тазовском. Еще 15 учреждений проектируются.
В Салехарде идет разработка проекта медицинского городка, в который войдут новая станция скорой помощи, резервный стационар перинатального центра, взрослая и детская поликлиники, территориальный центр медицины катастроф, психоневрологический диспансер, уточняет пресс-служба.